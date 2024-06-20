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Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
22:53
Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Efor Çay ne zaman halka arz oluyor sorusu yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka açılan şirketin hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, kodu ve borsa işlem tarihi araştırılıyor. Efor Çay Sanayi A.Ş. halka arzında kişi başına düşecek pay oranı merak ediliyor. Bu kapsamda Efor Çay kaç lot verir, hisse kodu ve fiyatı nedir sorusu gündemde. Halka arz büyüklüğü 1,3 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 90,000,000 lot dağıtımı yapacak. Peki; Efor Çay halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…