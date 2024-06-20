Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile Efor Çay halka arz tarihleri sorgulanıyor. Efor Çay Sanayi halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirket, toplamda 90,000,000 lot dağıtımında bulunacak olup 14,50 TL'den talep toplayacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 31,19 olacak. Peki; Efor Çay halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylı bilgiler…