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Haberler Yaşam Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 22:53

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Efor Çay ne zaman halka arz oluyor sorusu yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka açılan şirketin hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, kodu ve borsa işlem tarihi araştırılıyor. Efor Çay Sanayi A.Ş. halka arzında kişi başına düşecek pay oranı merak ediliyor. Bu kapsamda Efor Çay kaç lot verir, hisse kodu ve fiyatı nedir sorusu gündemde. Halka arz büyüklüğü 1,3 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 90,000,000 lot dağıtımı yapacak. Peki; Efor Çay halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile Efor Çay halka arz tarihleri sorgulanıyor. Efor Çay Sanayi halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirket, toplamda 90,000,000 lot dağıtımında bulunacak olup 14,50 TL'den talep toplayacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 31,19 olacak. Peki; Efor Çay halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

EFOR ÇAY HALEP TOPLAMA TARİHLERİ || EFOR ÇAY HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Efor Çay talep toplama tarihleri de belli oldu.

Efor Çay halka arzında, 226-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

EFOR ÇAY HİSSE FİYATI NE KADAR?

Efor Çay halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 14,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 1,3 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 31,19 olarak belirlendi.

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

EFOR ÇAY BORSA KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Efor Çay 'EFORC' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Efor Çay halka arz talep toplama tarihleri! 2024 Efor Çay Sanayi halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

EFOR ÇAY HALKA ARZINDA OLASI PAY MİKTARI

1.1 Milyon Katılım 61 Lot (884 ₺)
1.5 Milyon Katılım 45 Lot (652 ₺)
1.9 Milyon Katılım 36 Lot (522 ₺)
2.3 Milyon Katılım 30 Lot (435 ₺)
2.7 Milyon Katılım 25 Lot (362 ₺)
3.1 Milyon Katılım 22 Lot (319 ₺)
3.5 Milyon Katılım 20 Lot (290 ₺)
3.9 Milyon Katılım 18 Lot (261 ₺)

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