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Haberler Yaşam Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV'de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:36

Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV'de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri olan Efsane, izleyicisiyle ilk kez televizyon ekranlarında buluşuyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu yapım, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi görmüştü. Filmin hikayesi, derin duygusal bağlar ve etkileyici olay örgüsüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Peki, Efsane filminin konusu nedir, başrollerinde kimler var, nerede çekildi?

Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV’de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Sinema dünyasında iz bırakan yapımlardan biri olan Efsane, TV'de ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu performanslarıyla adından söz ettiren film, çekim mekanlarıyla da dikkat çekmişti. Peki, Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, detaylar...

Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV’de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

EFSANE FİLMİ KONUSU NE?

Çorum'da yaşayan Sadık (Ahmet Kural) ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneğini devam ettirerek yoğurtçuluk yaparlar. Yoğurtları lezzeti ve şifası ile bilinir. Bu dillere destan yoğurdun sırrını ise ailenin en büyüğü olan Dede saklar ve yoğurtları o yapar. Fakat bir yaz günü Dede'nin evinin çatısına kar yağması işleri değiştirir. Çünkü efsaneye göre sırrı saklayan kişinin çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına verilmelidir. Verilmezse başlarına büyük felaketler gelecektir. Sırrın aktarılması için bütün aile fertleri bir araya gelir. Bu ikiz kardeşler Sadık ve İstanbul'da yaşayıp ailesiyle görüşmeyen Özgür (Ahmet Kural)) arasında bir çekişmeye sebep olacaktır.

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Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV’de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

EFSANE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

"Efsane" filminin çekimleri için Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde özel alanlar kuruldu. Evler ve iş yerleri inşa edildi, köy meydanı yeniden düzenlendi.

Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV’de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

EFSANE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Ahmet Kural-Sadık/Özgür
  • Cengiz Bozkurt-Faruk
  • Cemile Canyurt-Aynur
  • Serdar Gökhan-Dede
  • Şinasi Yurtsever-Kasap Şevket
  • Ayhan Taş-Tamirci
  • Sadi Celil Cengiz-Hamamcı
  • Elif Ongan-Öznur
  • Devrim Saltoğlu-İmam
  • Burcu Gönder-Banu
  • Tuana Tezsay-Sevim
  • Ferhan Vural-Evsiz
  • Rojhat Özsoy-Umut

Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV’de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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