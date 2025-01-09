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Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV'de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
14:36
Efsane filmi konusu ve oyuncuları | TV'de ilk kez! Efsane konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri olan Efsane, izleyicisiyle ilk kez televizyon ekranlarında buluşuyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu yapım, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi görmüştü. Filmin hikayesi, derin duygusal bağlar ve etkileyici olay örgüsüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Peki, Efsane filminin konusu nedir, başrollerinde kimler var, nerede çekildi?