Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB Öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi hangi tarihte yatırılacak?

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Okullarda yeni dönem 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Yeni dönemde öğretmenlerin kırtasiye alışverişi için MEB tarafından ödeme yapılıyor. Bu yıl ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl tarihler belli olduğunda yer vereceğiz.