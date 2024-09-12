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Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:01

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB Öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi hangi tarihte yatırılacak?

Öğretmen kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitim ödeneğinin yatırılacağı tarih yeni dönemde öğretmenlerin gündemine yerleşti. Her yıl eğitim ve öğretim döneminde hazırlık ödemesi olarak verilen bu destek bu sene 4 bin 85 TL olarak ödenecek. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte 2024-2025 kırtasiye ödeneği ödeme takvimi

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB Öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi hangi tarihte yatırılacak?

Öğretmenlerin kırtasiye ödeneceği ne zaman yatacak sorusu öğretmenler tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere ödenen destek okulların başlamasıyla beklenmeye başladı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan ödemeler için tarih gündemde. Peki, Öğretmen eğitim ödeneği 2024 kaç TL yatacak?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB Öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi hangi tarihte yatırılacak?

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Okullarda yeni dönem 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Yeni dönemde öğretmenlerin kırtasiye alışverişi için MEB tarafından ödeme yapılıyor. Bu yıl ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl tarihler belli olduğunda yer vereceğiz.

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Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB Öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi hangi tarihte yatırılacak?

ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?
7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB Öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi hangi tarihte yatırılacak?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB Öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi hangi tarihte yatırılacak?
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