Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:01
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2024-2025 MEB Öğretmen kırtasiye yardımı ödemesi hangi tarihte yatırılacak?
Öğretmen kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitim ödeneğinin yatırılacağı tarih yeni dönemde öğretmenlerin gündemine yerleşti. Her yıl eğitim ve öğretim döneminde hazırlık ödemesi olarak verilen bu destek bu sene 4 bin 85 TL olarak ödenecek. Peki, öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte 2024-2025 kırtasiye ödeneği ödeme takvimi