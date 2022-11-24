Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne? 1 milyon sürücüye ehliyet affı talebi
Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 10:54

Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne? 1 milyon sürücüye ehliyet affı talebi

Sosyal medyada da sıklıkla gündeme gelen Ehliyet affı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde MHP ve CHP'li milletvekillerinden dikkat çeken bir öneri geldi. Buna göre; 1 milyon civarında vatandaşın çeşitli sebeplerle ehliyetlerine el konduğu ancak afla beraber bu durumun lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntılarını ortadan kaldıracağına yönelik önerinin ardından "Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte ehliyet affı konusunda son durum ve tüm detaylar.

Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne? 1 milyon sürücüye ehliyet affı talebi

Ehliyet affı son durum ve gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 1 milyon sürücü için bu af yasasının getirilmesi talebi gündeme getirildi. Bu gelişmeyle birlikte "Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne?" soruları yanıt ararken öte yandan konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ehliyet affının 2022 senesi içerisinde geleceği tahmin edilse de henüz konuya dair net bir açıklama bulunmuyor.

Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne? 1 milyon sürücüye ehliyet affı talebi

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce Af çıkarılmasını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne? 1 milyon sürücüye ehliyet affı talebi

CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa'da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne? 1 milyon sürücüye ehliyet affı talebi

Henüz konuyla ilgili net bir karar bulunmuyor.

SON DAKİKA