Haberler Yaşam Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne? 1 milyon sürücüye ehliyet affı talebi

Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 10:54

Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne? 1 milyon sürücüye ehliyet affı talebi

Sosyal medyada da sıklıkla gündeme gelen Ehliyet affı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde MHP ve CHP'li milletvekillerinden dikkat çeken bir öneri geldi. Buna göre; 1 milyon civarında vatandaşın çeşitli sebeplerle ehliyetlerine el konduğu ancak afla beraber bu durumun lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntılarını ortadan kaldıracağına yönelik önerinin ardından "Ehliyet affı var mı, nedir, gelecek mi, son durum ne?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte ehliyet affı konusunda son durum ve tüm detaylar.