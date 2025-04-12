Haberler
Yaşam
EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
13:27
EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?
Çipli ehliyete geçiş süreci hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, eski tip sürücü belgelerinin, açıklanan tarihler doğrultusunda yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel ücret tarifesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, 2025 yılı itibariyle ehliyet yenileme işlemleri için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, sürece dair tüm detaylar…