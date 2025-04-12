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Giriş Tarihi: 12.04.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:27

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

Çipli ehliyete geçiş süreci hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, eski tip sürücü belgelerinin, açıklanan tarihler doğrultusunda yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi ve güncel ücret tarifesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, 2025 yılı itibariyle ehliyet yenileme işlemleri için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, sürece dair tüm detaylar…

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

2016 yılında başlayan çipli ehliyet uygulaması ile eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi zorunlu hale gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı son açıklamaya göre, vatandaşların bu yenileme işlemi için tanınan süre 31 Aralık 2024'ten itibaren 2025 yılına kadar uzatıldı. Belirtilen tarihten sonra eski tip ehliyetle araç kullanan sürücülere 12 bin 978 TL para cezası uygulanacak. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? İşte ayrıntılar…

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, vatandaşların ihtiyaçları ve mevcut koşullar doğrultusunda bu kararın alındığını belirtti. Böylece sürücü belgesi yenileme işlemlerini henüz gerçekleştirmemiş olanlar için ek süre tanınmış oldu.

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EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi kapsamında, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, mevcut koşullar ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şu anda ülkemizde 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır.

Nüfus müdürlüklerinde ve sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukları azaltmak, vatandaşlarımızın işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu süre uzatılmıştır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına, lütfen işlemlerimizi son güne bırakmadan eski tip ehliyetlerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

2016'da yürürlüğe giren çipli ehliyet uygulaması, 9 yılın sonunda tüm ehliyetler için zorunlu hale geliyor. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarih olarak 31 Temmuz 2025'i açıkladı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkanlara 12 bin 978 TL ceza uygulanması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.