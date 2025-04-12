EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH 2025: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi kapsamında, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, mevcut koşullar ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şu anda ülkemizde 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır.

Nüfus müdürlüklerinde ve sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukları azaltmak, vatandaşlarımızın işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu süre uzatılmıştır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına, lütfen işlemlerimizi son güne bırakmadan eski tip ehliyetlerimizi yenileyelim."