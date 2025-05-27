Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?

Eski sürücü belgelerini yenilemeyenler için süre daralıyor. Son başvuru tarihinden sonra geçerliliğini kaybedecek ehliyetler nedeniyle sürücüler, mağduriyet yaşamamak için yenileme işlemlerini hızlandırdı. İlgili kurum yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşları hızlı olmaları konusunda uyardı. Peki, ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, işlemler nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte, detaylar.