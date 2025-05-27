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Haberler Yaşam Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:49

Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?

Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler için tanınan süre hızla daralıyor. Eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği, belirlenen son tarihten sonra sona erecek. Bu nedenle milyonlarca araç sahibi, ceza veya mağduriyet yaşamamak için ehliyet yenileme işlemleri hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, işlemler nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte, detaylar.

Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?

Eski sürücü belgelerini yenilemeyenler için süre daralıyor. Son başvuru tarihinden sonra geçerliliğini kaybedecek ehliyetler nedeniyle sürücüler, mağduriyet yaşamamak için yenileme işlemlerini hızlandırdı. İlgili kurum yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşları hızlı olmaları konusunda uyardı. Peki, ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, işlemler nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte, detaylar.

Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz 2025'te dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına ilgililerin kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuldu.

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Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler şunlardır:

Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?
  • Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • Sürücü sağlık raporu
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Eski sürücü belgesi
  • Harç ve kart ücreti ödeme dekontu

2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti, toplamda 15 TL olarak belirlenmiştir (2 TL vakıf payı, 13 TL değerli kağıt bedeli).

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?