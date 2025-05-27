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Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
12:49
Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler dikkat: Süre daralıyor! Ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, nasıl yapılır?
Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler için tanınan süre hızla daralıyor. Eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği, belirlenen son tarihten sonra sona erecek. Bu nedenle milyonlarca araç sahibi, ceza veya mağduriyet yaşamamak için ehliyet yenileme işlemleri hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, ehliyet yenileme için son başvuru tarihi ne zaman, işlemler nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte, detaylar.