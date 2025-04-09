EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!

EK DERS SAAT SAATLERİ

Aylık zorunlu ders saatini tamamlayan personele ek ders görevi verilebilmektedir:

Okul yöneticilerinden müdür, müdür başyardımcısı ve yardımcıları haftalık en fazla 6 saat,

Kültür dersleri ile meslek grubu öğretmenleri, 6 saati zorunlu olmak üzere haftalık 15 saate kadar,

Atölye ve laboratuvar branşındaki öğretmenler ise 20 saatlik zorunlu kısmın ardından toplamda haftalık 24 saate kadar ders alabilirler.

Ayrıca, kendi branşında yeterli ders bulunmayan ya da hiç bulunmayan öğretmenlere, talep etmeleri ve ihtiyaç olması halinde alan dışı ders görevi de verilebilir.