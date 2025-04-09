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Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:07

EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretleri gündemdeki yerini koruyor. Eğitim personeli ile yöneticilere, ek ders verilmesi durumunda aylık olarak ödeme yapılıyor. Ocak ayında yapılan maaş artışıyla birlikte ek ders ödemelerinde de yükseliş yaşanmıştı. Gözler, yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!

Öğretmenlerin ek ders ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak ediliyor. Resmi görev saatleri dışında verilen dersler karşılığında ödenen bu ücretler, belirli zaman aralıklarında yatırılıyor. Ek ders miktarı; öğretmenin kadrosu (sözleşmeli ya da kadrolu olması), eğitim kademesi ve haftalık ek ders süresine göre farklılık gösterebiliyor. Peki, 2025 Mart ayı ek ders ödemesi hangi gün yapılacak?

EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
Öğretmen ve yöneticilere sağlanan ek ders ücreti ocak ayındaki zamla beraber saat başı 141,76 TL olarak açıklandı.

Gündüz Öğretimi Lisans Öğretmeni için
Brüt Ücret: 141,07 TL
Net Ücret (%15 kesinti): 119,91 TL
Net Ücret (%20 kesinti): 112,85 TL

Yüksek Lisanslı Öğretmen için
Brüt Ücret (Gündüz): 151,92 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL

Doktoralı Öğretmen için
Brüt Ücret (Gündüz): 169,29 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL

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EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!

EK DERS ÜCRETLERİ HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILIR?
Ek ders ödemeleri, ilgili ayın sonunda yapılan muhasebe işlemlerinin ardından takip eden ayın başında öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Bu kapsamda, Mart ayına ait ek ders ücretlerinin 10-11 Nisan tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.
Ancak bazı durumlarda ödeme günleri değişebilir. Promosyon sözleşmeleri, geç bildirilen ders saatleri ya da muhasebe işlemlerindeki gecikmeler, ödeme tarihlerini etkileyebiliyor.

EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!

EK DERS SAAT SAATLERİ
Aylık zorunlu ders saatini tamamlayan personele ek ders görevi verilebilmektedir:

Okul yöneticilerinden müdür, müdür başyardımcısı ve yardımcıları haftalık en fazla 6 saat,

Kültür dersleri ile meslek grubu öğretmenleri, 6 saati zorunlu olmak üzere haftalık 15 saate kadar,

Atölye ve laboratuvar branşındaki öğretmenler ise 20 saatlik zorunlu kısmın ardından toplamda haftalık 24 saate kadar ders alabilirler.

Ayrıca, kendi branşında yeterli ders bulunmayan ya da hiç bulunmayan öğretmenlere, talep etmeleri ve ihtiyaç olması halinde alan dışı ders görevi de verilebilir.

EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!
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