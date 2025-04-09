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EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
16:07
EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ödeme tarihi araştırılıyor!
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretleri gündemdeki yerini koruyor. Eğitim personeli ile yöneticilere, ek ders verilmesi durumunda aylık olarak ödeme yapılıyor. Ocak ayında yapılan maaş artışıyla birlikte ek ders ödemelerinde de yükseliş yaşanmıştı. Gözler, yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak?