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Haberler Yaşam Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı
Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 14:55

Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı

Amasya'da kötü koku sonrası girilen evden yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı. Belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı. Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp, kullanılamaz eşya ve çeşitli atık malzeme kontrollü şekilde dışarıya çıkarılıp, hidrolik sıkıştırmalı çöp araçlarıyla götürüldü.

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Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı

Olay, Bahçeleriçi Mahallesi Sebil Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki daireden yayılan kötü koku sonrası adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı

Ekiplerin yaptığı incelemede, evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi.

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Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı

Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi.

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Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı.

Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı

Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp, kullanılamaz eşya ve çeşitli atık malzeme kontrollü şekilde dışarıya çıkarılıp, hidrolik sıkıştırmalı çöp araçlarıyla götürüldü.

Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı
Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı

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