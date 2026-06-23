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Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı
Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 14:55
Ekipleri şaşkına çeviren manzara: Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı
Amasya'da kötü koku sonrası girilen evden yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı. Belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı. Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp, kullanılamaz eşya ve çeşitli atık malzeme kontrollü şekilde dışarıya çıkarılıp, hidrolik sıkıştırmalı çöp araçlarıyla götürüldü.