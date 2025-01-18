EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?

NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodları, adayların başvurabileceği kadro ve pozisyonları tanımlayan özel bir sınıflandırma sistemidir. Her bir kod, adayın mezuniyet alanını, sahip olduğu belgeleri ya da mesleki yetkinliklerini temsil eder. Bu kodlar, adayların özelliklerine uygun pozisyonlara yerleştirilmelerinde yol gösterici bir rol üstlenir.