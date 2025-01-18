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EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
11:48
EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025 nitelik kodları ve anlamları, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte kılavuzla beraber tercih işlemlerini gerçekleştirecek adayların gündeminde. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzunda, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak pozisyonlara ait nitelik kodları yayınlandı. İlköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları, tercih yaparken bu kodlara göre hareket edecek. Peki, EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001 ve 3001 nitelik kodları ne anlama geliyor? EKPSS nitelik kodları nedir ve nasıl kullanılır? İşte merak edilen detaylar