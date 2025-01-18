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Haberler Yaşam EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 11:48

EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025 nitelik kodları ve anlamları, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte kılavuzla beraber tercih işlemlerini gerçekleştirecek adayların gündeminde. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzunda, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak pozisyonlara ait nitelik kodları yayınlandı. İlköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları, tercih yaparken bu kodlara göre hareket edecek. Peki, EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001 ve 3001 nitelik kodları ne anlama geliyor? EKPSS nitelik kodları nedir ve nasıl kullanılır? İşte merak edilen detaylar

EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?

2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemlerinin başlamasıyla ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki nitelik kodlarıyla, tercih işlemlerinde rehberlik edecek kılavuz yayımlandı.Kılavuz ile tercih yapacak adayların, kılavuzda belirtilen kadro ve pozisyonlardaki nitelik kodlarını incelemesi gerekiyor. Peki, EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodlarının anlamı nedir?

EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılması için ÖSYM kılavuzu ve tarihleri paylaştı. Tercihler başladı.

2025-EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME KILAVUZU

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EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?

NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodları, adayların başvurabileceği kadro ve pozisyonları tanımlayan özel bir sınıflandırma sistemidir. Her bir kod, adayın mezuniyet alanını, sahip olduğu belgeleri ya da mesleki yetkinliklerini temsil eder. Bu kodlar, adayların özelliklerine uygun pozisyonlara yerleştirilmelerinde yol gösterici bir rol üstlenir.

EKPSS NİTELİK KODLARI 2025 VE ANLAMLARI: EKPSS 6225, 1103, 2049, 2001, 3001 nitelik kodu ne anlama gelir, nedir?

NİTELİK KODU ANLAMLARI
Eğitim Durumu: Hangi eğitim seviyesinden mezun olduğunuzu belirtir (ör. lise, ön lisans, lisans).Bölüm ve Programlar: Mezun olunan alanlar için belirli kodlar kullanılır (ör. bilgisayar programcılığı, maliye, fizik).Sertifikalar ve Belgeler: Adayların başvurduğu pozisyon için gerekli sertifikalar ya da mesleki belgeler (ör. bilgisayar sertifikası, İngilizce dil sertifikası).

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