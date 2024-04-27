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EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
21:28
EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan Pazar günü gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan sınav 2024 sınav takvimi doğrultusunda uygulanacak. Sınava katılım sağlayan ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin aday sınava tabi tutuluyor. Sınava katılım gösteren adaylar sınavın ardından EKPSS soruları ve cevapları araştırmasına yöneldiler. Adayların engel gruplarına ve öğrenim seviyelerine göre farklı hazırlanan kitapçıklar bekleniyor. Peki; EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 2024 EKPSS soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme