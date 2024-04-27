EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvuruda bulunuyor.

EKPSS'de adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlanıyor. Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak.

Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek. Soru kitapçıkları 9, 16 ve 18 punto olacak şekilde hazırlanıyor.