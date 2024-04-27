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Haberler Yaşam EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 21:28 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 21:28

EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan Pazar günü gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan sınav 2024 sınav takvimi doğrultusunda uygulanacak. Sınava katılım sağlayan ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin aday sınava tabi tutuluyor. Sınava katılım gösteren adaylar sınavın ardından EKPSS soruları ve cevapları araştırmasına yöneldiler. Adayların engel gruplarına ve öğrenim seviyelerine göre farklı hazırlanan kitapçıklar bekleniyor. Peki; EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 2024 EKPSS soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme

EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS için 28 Nisan Pazar günü binlerce aday sınav merkezlerindeki yerini aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolara yerleşmek isteyen adaylar 60 sorudan oluşan genel kültür ve genel yetenek testlerine tabi tutulacak. Sınav sonunda "EKPSS soru ve cevapları" araştırması başlayacak. İşte EKPSS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.

EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar saat 10.45'te günü yapılacak.

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EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar EKPSS giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adaylar başvuruda bulunuyor.

EKPSS'de adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlanıyor. Sınavda adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak.

Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek. Soru kitapçıkları 9, 16 ve 18 punto olacak şekilde hazırlanıyor.

EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 PDF GÖRÜNTÜLEME || EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EKPSS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak EKPSS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Sınavdan hemen sonra sınav sorularının adayların erişimine açılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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