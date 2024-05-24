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Haberler Yaşam EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:58

EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları

28 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Akabinde ise tercihlere ışık tutacak olan EKPSS taban puanları 2024 listesi araştırmaları hız kazandı. Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar son yıllarda atama yapılan puanları kontrol etmeye başladı. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSSP2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. Peki; EKPSS taban puanları açıklandı mı, atama puanı kaç, baraj var mı? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları...

EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları

EKPSS atama puanları sorgulama işlemleri hız kazandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi ise sırada tercih işlemleri var. Adaylar, puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Yerleştirme işlemleri sınav sonuçları ve kura çekimine göre yapılabiliyor. Sınav sonucuyla yapılacak yerleştirme işlemlerinde adayların puanları ve tercih sıraları belirleyici olacak. Bu noktada EKPSS taban puanları 2024 gündemdeki yerini aldı. İşte, 2024 EKPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans atama puanları…

EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS 2. tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

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EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları

2024-EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı 5.246

Kontenjan Sayısı 1.321

Yerleşen Aday Sayısı 1.207

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 114

ÖN LİSANS

Tercih Yapan Aday Sayısı 9.133

Kontenjan Sayısı 552

Yerleşen Aday Sayısı 523

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 29

ORTAÖĞRETİM

Tercih Yapan Aday Sayısı 28.751

Kontenjan Sayısı 423

Yerleşen Aday Sayısı 384

Boş Kalan Kontenjan Sayısı 39

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