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EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:58
EKPSS taban puanları 2024: EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları
28 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. Akabinde ise tercihlere ışık tutacak olan EKPSS taban puanları 2024 listesi araştırmaları hız kazandı. Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar son yıllarda atama yapılan puanları kontrol etmeye başladı. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSSP2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. Peki; EKPSS taban puanları açıklandı mı, atama puanı kaç, baraj var mı? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, EKPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans atama puanları...