EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu gündemde. Sonuçların açıklanmasının ardından kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına adaylar yerleştirilecek. ÖSYM üzerinden yapılacak olan EKPSS tercihleri için gözler konu hakkında açıklamalara çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?