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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 13:35

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü açıklandı. 2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt arıyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu gündemde. Sonuçların açıklanmasının ardından kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına adaylar yerleştirilecek. ÖSYM üzerinden yapılacak olan EKPSS tercihleri için gözler konu hakkında açıklamalara çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanlarını açıkladı. Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans düzeyinde paylaşılan verilere aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?
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