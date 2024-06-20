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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 || EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
13:35
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayların katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü açıklandı. 2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt arıyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?