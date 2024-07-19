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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 21:06

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS tercihleri ne zaman sorusu araştırılıyor. Genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercih listeleri oluşturacak adaylar EKPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ortaöğretim 72 bin 67 aday, lisans 22 bin 95 aday, ön lisans 20 bin adayın katılımıyla gerçekleşen sınavla ilgili olarak "EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS tercih işlemleri için geri sayım başladı. 28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından EKPSS tercih kılavuzu 2024 bekleniyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puan durumuna göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar…

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLARI

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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