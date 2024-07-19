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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
21:06
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 || ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?
EKPSS tercihleri ne zaman sorusu araştırılıyor. Genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercih listeleri oluşturacak adaylar EKPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ortaöğretim 72 bin 67 aday, lisans 22 bin 95 aday, ön lisans 20 bin adayın katılımıyla gerçekleşen sınavla ilgili olarak "EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…