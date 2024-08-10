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Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:05

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih tarihi ve takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli vatandaşlar EKPSS kura usulü yerleştirme takvimini ve tarihlerini ÖSYM AİS ekranından takip ediyor. Eğitim seviyelerine göre farklı puan türlerinden yerleştirme gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 2024 tercih takvimi ve kılavuzu

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS tercih takvimi ve kılavuzu adaylar tarafından araştırılıyor. EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM AİS ekranında ilan edilecek. Adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirmek adına kılavuzun yayımlanmasını bekliyor. Peki, EKPSS 2024 tercihleri başladı mı?

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

YERLEŞTİRME SÜRECİ
Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.
Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.
Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz

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