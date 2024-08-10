Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
17:05
EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tercih tarihi ve takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen engelli vatandaşlar EKPSS kura usulü yerleştirme takvimini ve tarihlerini ÖSYM AİS ekranından takip ediyor. Eğitim seviyelerine göre farklı puan türlerinden yerleştirme gerçekleştirilecek. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 2024 tercih takvimi ve kılavuzu