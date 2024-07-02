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EKPSS TERCİH TARİHLERİ ÖSYM 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, başvuru tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
22:22
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 tercih takvimi sorgulanıyor. EKPSS tercih kılavuzu tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanları ve tercih takvimi tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 tercih tarihleri