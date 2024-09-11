EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 11.09.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
21:22
EKPSS tercih tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. 28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılmasının ardından binlerce aday için süreç tercih adımında. Engelli memur ataması için EKPSS tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Kura usulüyle boş kadrolara yerleştirilecek engelli personel adayları "EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM ile sürece dair tüm detaylar…