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Giriş Tarihi: 11.09.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:22

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercih tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. 28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılmasının ardından binlerce aday için süreç tercih adımında. Engelli memur ataması için EKPSS tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Kura usulüyle boş kadrolara yerleştirilecek engelli personel adayları "EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM ile sürece dair tüm detaylar…

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adaylar EKPSS tercih kılavuzunu baz alarak boş kontenjanlar ve puanlara göre listelerini hazırlayacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? İşte detaylar...

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri netleşmiş olacak.

EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZU 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linklere tıklayarak son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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