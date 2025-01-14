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Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:23

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 1830 engelli personel alımı yapılacak!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu hakkında "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak" açıklamasında bulunmuştu. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2025 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?İşte, detaylar...

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 1830 engelli personel alımı yapılacak!

EKPSS tercihleri ne zaman sorusu gündemde. Bakan Göktaş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini açıklamıştı. Şimdi ise gözler 2025 yılında istihdam edilecek 1830 engelli personel alımına çevrildi. Peki, 2025 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamları...

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 1830 engelli personel alımı yapılacak!

KAMU 1830 ENGELLİ PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi.

Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini ifade ederek, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Yeni bir atamamızı daha gerçekleştireceğiz. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine buradan hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

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EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 1830 engelli personel alımı yapılacak!

2025 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

EKPSS tercih sürecinin 2025 yılının ilk aylarında başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 1830 engelli personel alımı yapılacak!

EKPSS TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2025 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 1830 engelli personel alımı yapılacak!

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak

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