Ekrem İmamoğlu’ndan pes dedirten ’aylık gelir’ ifadesi: Danışmanı Murat Ongun’dan daha az kazanıyormuş!

Ayda 350 bin TL maaş almasına rağmen Acarkent'te 416 bin TL'lik evde kirada oturan danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını anlatmıştı. İmamoğlu'nun 220 bin TL gelirle Ongun'a nasıl kira desteği verdiği merak konusu oldu.

İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ İDDİANAME

Ekrem İmamoğlu'nun, 26 Ekim 2024'te SAHA EXPO fuarında bir vatandaşla yaşadığı tartışma mahkemeye taşındı. Vatandaşa "Bayağı çirkinsin" diyen İmamoğlu, "hakaret" suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebi ile yargılanacak.