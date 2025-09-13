Haberler
Yaşam
Ekrem İmamoğlu'ndan pes dedirten 'aylık gelir' ifadesi: Danışmanı Murat Ongun'dan daha az kazanıyormuş!
Giriş Tarihi: 13.09.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:24
Ekrem İmamoğlu'ndan pes dedirten 'aylık gelir' ifadesi: Danışmanı Murat Ongun'dan daha az kazanıyormuş!
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma nedeniyle "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı aylık geliri ise kafaları karıştırdı.