Giriş Tarihi: 23.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
14:47
Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, ne zaman?
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği film birçok popüler ismi kadrosunda bulunduruyor. 2016 yapımı film dramatik komedi türünde dikkat çekiyor. Bir baba ve kızlarının eski zamanda geçen hikayesine odaklanan yapım bu akşam ekranlarda. Peki; Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekildi? İşte, filmin çekim yerleri ve oyuncu kadrosu...