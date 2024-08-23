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Giriş Tarihi: 23.08.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:47

Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, ne zaman?

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği film birçok popüler ismi kadrosunda bulunduruyor. 2016 yapımı film dramatik komedi türünde dikkat çekiyor. Bir baba ve kızlarının eski zamanda geçen hikayesine odaklanan yapım bu akşam ekranlarda. Peki; Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekildi? İşte, filmin çekim yerleri ve oyuncu kadrosu...

Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, ne zaman?

Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları ile gündemde. Sinemaseverler ekran başında yerini alıyor. Komedi unsurlarının yer aldığı dramatik hikayede Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı gibi isimler yer alıyor. Peki; Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi?

Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, ne zaman?

EKŞİ ELMALAR KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı.

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Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, ne zaman?

Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, ne zaman?

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan

Devrim Yakut

Farah Zeynep Abdullah

Şükran Ovalı

Songül Öden

Şükrü Özyıldız

Fatih Artman

Caner Cindoruk

Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, ne zaman?

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Hakkari'nin yanı sıra Antalya ve Muğla'nın 3 farklı bölgesinde yapıldı. Muğla'daki çekimler için Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris tercih edildi.

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