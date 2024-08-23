Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi, ne zaman?

EKŞİ ELMALAR KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı.