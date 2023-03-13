Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? (EKSUN) Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Eksun Gıda halka arz tarihleri belli oldu. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası iki hafta ara verilen halka arzlar yeniden başladı. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, (EKSUN) Eksun Gıda halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...