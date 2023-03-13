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Haberler Yaşam Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? (EKSUN) Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 09:54

Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? (EKSUN) Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

Eksun Gıda halka arz tarihleri belli oldu. Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası iki hafta ara verilen halka arzlar yeniden başladı. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, (EKSUN) Eksun Gıda halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? EKSUN Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilen halka arzlar başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Eksun Gıda halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 15 Mart Çarşamba günü başlayacak olup 3 gün devam edecek. EKSUN Bist koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ise 48,90 TL olarak belirlendi. Peki, Eksun Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Eksun Gıda hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…

Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? EKSUN Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

EKSUN GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: EKSUN GIDAHALKA ARZ NE ZAMAN?

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Eksun paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 15-16-17 Mart 2023 (Çarşamba, Perşembe, Cuma) olarak belirlendi.

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Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? EKSUN Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

EKSUN GIDA HİSSE KODU NEDİR?

Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? EKSUN Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

EKSUN GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 gün boyunca sürecek olan talep toplama aşamasında 20 milyon 42 bin 502 TL nominal değerli paylar, 48,90 TL üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? EKSUN Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

EKSUN Gıda halka arzına katılım sağlamak için aşağıda belirtilen banka ve aracı kurumlar üzerinden #EKSUN koduyla talepte bulunulacak.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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