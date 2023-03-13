Eksun Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? (EKSUN) Eksun Gıda halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor?

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilen halka arzlar başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Eksun Gıda halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri 15 Mart Çarşamba günü başlayacak olup 3 gün devam edecek. EKSUN Bist koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ise 48,90 TL olarak belirlendi. Peki, Eksun Gıda halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Eksun Gıda hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…