Elazığ bayram namazı saati 2024: Diyanet namaz vakitleri ile Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Elazığ bayram namazı saati sorgulanıyor. Bu yılın son bayramı 16 Haziran Pazar günü eda ediliyor. Hz. İbrahim' dem beri süre gelen kurban ibadeti için bu yıl da hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Allah'a yaklaşmak, onun rahmeti ve bereketinden nasibini almak isteyen İslam alemi sabahın erken saatlerinde ellerini semaya kaldıracak. Bu noktada "Elazığ bayram namazı saat kaçta? "sorusu yanıt arıyor. Bayram namazı saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Elazığ bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…