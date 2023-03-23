Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Elazığ iftar vakti saat kaçta? Elazığ İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 14:55

Elazığ iftar vakti saat kaçta? Elazığ İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Diyanet tarafından Elazığ iftar vakti ve sahur saati İmsakiye belli oldu. İftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Oruç ibadetini yerine getirenlerin merak ettiği Elazığ iftar sahur, imsak vakitleri belli oldu. Elazığ iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, Elazığ'da yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, 23 Mart Elazığ iftar vakti saat kaçta, bugün Elazığ'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2023Elazığ İmsakiye ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Elazığ iftar vakti saat kaçta? Elazığ İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Elazığ iftar vakti, sahur saati ve imsakiye Diyanet tarafından duyuruldu. Elazığ iftar vakitlerine göre, iftar hazırlığı yapan vatandaşlar 23 Mart Elazığ iftar vakitlerini imsakiye bilgilerinden öğrenecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Elazığ'da iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri ne zaman, ezan kaçta okunuyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte 23 Mart Elazığ sahur ve iftar vakitleri ve 2023 Ramazan İmsakiyesi

Elazığ iftar vakti saat kaçta? Elazığ İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

ELAZIĞ İMSAKİYESİ 23 MART 2023

Diyanet tarafından 30 günlük Ramazan İmsakiye yayınlandı. Elazığ için ilk sahura kalkılacak tarih belli oldu. Ramazan ayının birinci günü iftar Elazığ saat 18:44'de açılacak.

Elazığ Sahur Vakti: 04:54

Elazığ İftar Vakti: 18:44

Elazığ Teravih Namazı Saati: 20:01

30 günlük >> Elazığ İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elazığ iftar vakti saat kaçta? Elazığ İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

ORUÇ İÇİN NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Elazığ iftar vakti saat kaçta? Elazığ İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Elazığ iftar vakti saat kaçta? Elazığ İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri
SON DAKİKA