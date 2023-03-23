Elazığ iftar vakti saat kaçta? Elazığ İmsakiye 2023 ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri

Diyanet tarafından Elazığ iftar vakti ve sahur saati İmsakiye belli oldu. İftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Oruç ibadetini yerine getirenlerin merak ettiği Elazığ iftar sahur, imsak vakitleri belli oldu. Elazığ iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, Elazığ'da yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, 23 Mart Elazığ iftar vakti saat kaçta, bugün Elazığ'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? 2023Elazığ İmsakiye ile bugün iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri