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Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 00:32
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
00:33
Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?
Kahramanmaraş depremi 11 ili kapsayan yıkıcı etkisiyle yüzyılın felaketi olarak değerlendiriliyor. Depremin etkili illerden biri de Elazığ oldu. Bölgede yakınları bulunan ve son verilere ulaşmak isteyen vatandaşlar Elazığ'da kaç kişi öldü sorusuna yanıt arıyor. Bakanlar tarafından paylaşılan sayılar yıkıcı etkiyi gözler önüne seriyor. Peki, Elazığ'da kaç bina yıkıldı? İşte, Elazığ deprem ölü ve yaralı sayısı…