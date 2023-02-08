Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?

ELAZIĞ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ, KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

7 Şubat Salı gününe ait veriler;

00.09: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ölü sayısının 5 bin 894'e, yaralı sayısının ise 34 bin 810 kişiye yükseldiğini açıkladı.