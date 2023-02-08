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Haberler Yaşam Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 00:33

Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?

Kahramanmaraş depremi 11 ili kapsayan yıkıcı etkisiyle yüzyılın felaketi olarak değerlendiriliyor. Depremin etkili illerden biri de Elazığ oldu. Bölgede yakınları bulunan ve son verilere ulaşmak isteyen vatandaşlar Elazığ'da kaç kişi öldü sorusuna yanıt arıyor. Bakanlar tarafından paylaşılan sayılar yıkıcı etkiyi gözler önüne seriyor. Peki, Elazığ'da kaç bina yıkıldı? İşte, Elazığ deprem ölü ve yaralı sayısı…

Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?

Elazığ'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu yanıt arıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük iki depremi Kahramanmaraş merkez üslü olmasıyla birlikte 11 ili de etkiledi. Elazığ deprem son dakika haberleri ile takip ediliyor. İletişim hatlarının meşgul edilmemesi istenirken vatandaşlar bilgilere canlı yayınlar ile ulaşmaya çalışıyor. Peki, Elazığ'da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? İşte, detaylar…

Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?

ELAZIĞ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ, KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Deprem başta Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

7 Şubat Salı gününe ait veriler;

00.09: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ölü sayısının 5 bin 894'e, yaralı sayısının ise 34 bin 810 kişiye yükseldiğini açıkladı.

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Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?

Saat 21.30 itiibarıyla Elazığ ölü ve yaralı sayısı:

ÖLÜ SAYISI: 5

YARALI SAYISI: 379

Elazığ ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde Elazığ’da kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü?
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