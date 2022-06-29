Elazığ Piknik Alanları 2023 - Elazığ’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Yeri

Çam ağaçlarıyla kaplı bu mesire yeri, Fidanlık ile Fırat Üniversitesi arasında yer alan piknik için ideal bir mekândır. Burada ayrıca wc, otopark, piknik masaları ve içme suyu bulunur.

İçme Mesire Yeri

Elazığ'ın 35 km uzaklığında bulunan bu mesire alanı doğal güzelliğiyle dikkat çeker. Piknik yapmak isteyenler için oldukça ideal olan bu mesire yeri, soğuk suyu, havuz başı, bağ ve bahçeleriyle doğal bir görüntü sunan güzel bir yerdir.