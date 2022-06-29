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Haberler Yaşam Elazığ Piknik Alanları 2023 - Elazığ'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:45

Elazığ Piknik Alanları 2023 - Elazığ'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Piknik, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sıklıkla tercih edilen aktivitelerden birisidir. Pek çok kişi, bulunduğu şehirdeki mesire alanlarını araştırmaktadır. Elazığ'da yaşayan veya o bölgede piknik yapmak isteyenler için çok sayıda piknik yeri vardır. Çevre halkının da gittiği bu piknik alanları farklılık gösterir. Elâzığ piknik alanları yazımızda sizler için piknik yapmaya uygun mesire alanlarına yer verdik. Elâzığ Piknik Alanları, Elâzığ Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızın devamında sizlerle.

Elazığ Piknik Alanları 2023 - Elazığ’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Sevdiklerinizle birlikte yapabileceğiniz pek çok aktivite vardır. Havaların ısınmasıyla birlikte bu aktiviteler çeşitlilik göstermiştir. Doğanın içerisinde kamp gibi aktiviteler yapmak isteyenlerin de çok sayıda olduğu görülür. Bunun dışında piknik yapmak, çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği aktivitelerden birisidir. Doğanın içerisinde, temiz havada sevdiklerinizle piknik yapabileceğiniz mesire alanları çeşitlilik gösterir. Elazığ'da mesire alanı arayan kişiler de bu durumda farklı mesire alanlarına denk gelecektir. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Elâzığ'da, doğa ile iç içe olabileceğiniz çok sayıda mekân vardır. Yaz aylarında bölge halkının hafta sonunu değerlendirdiği bu mesire alanlarında pikniğin dışında farklı aktiviteler de yapılmaktadır. Elâzığ piknik alanları yazımızda sıklıkla tercih edilen mekânlara dair detaylar bu yazımızda. İşte detaylar...

Elazığ Piknik Alanları 2023 - Elazığ’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Elâzığ Piknik Alanları

Elazığ'da piknik yapmak ve sevdikleriyle hoş vakit geçirmek isteyen kişilerin gidebileceği piknik alanları şu şekildedir;

Cip Barajı Mesire Yeri

Elazığ'a 10 km mesafede bulunan bu piknik alanı, özellikle hafta sonu tatillerinde rağbet gören, piknik için uygun yerlerden birisidir. Cip barajının muazzam görüntüsü eşliğinde, sakin bir gün geçirmek isteyenlerin geleceği bu mesire yerinde otopark, çocuk parkı, çeşme, piknik masaları da bulunur.

Harput Mesiresi

Tarihi bir yer olan Harput antik kentinin yanında bulunan bu mesire yerine günübirlik gelmek mümkün. Temiz havasıyla gelenlerin güzel bir gün geçirmesini sağlayan bu mesire alanı sıklıkla tercih edilir.

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Elazığ Piknik Alanları 2023 - Elazığ’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Yeri

Çam ağaçlarıyla kaplı bu mesire yeri, Fidanlık ile Fırat Üniversitesi arasında yer alan piknik için ideal bir mekândır. Burada ayrıca wc, otopark, piknik masaları ve içme suyu bulunur.

İçme Mesire Yeri

Elazığ'ın 35 km uzaklığında bulunan bu mesire alanı doğal güzelliğiyle dikkat çeker. Piknik yapmak isteyenler için oldukça ideal olan bu mesire yeri, soğuk suyu, havuz başı, bağ ve bahçeleriyle doğal bir görüntü sunan güzel bir yerdir.

Elazığ Piknik Alanları 2023 - Elazığ’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Elâzığ Piknik Yerleri

Elazığ'da yaşayan kişilerin piknik yapmak için gidebileceği çok sayıda piknik yeri vardır. Elâzığ piknik yerlerinden birkaçı aşağıdaki gibidir;

  • Sivrice Parkı
  • Rüstempaşa Parkı
  • Akkoçlar Piknik
  • Çağlayan Piknik
  • Hazar Gölü Tabiat Parkı
Elazığ Piknik Alanları 2023 - Elazığ’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Elâzığ Mesire Alanları

Elazığ'da gidebileceğiniz mesire alanları çeşitlilik gösterir. Buralarda pikniğin yanı sıra yürüyüş ve kamp gibi farklı aktiviteler de yapmak mümkün. Elâzığ mesire alanları şu şekildedir;

  • Zafran Mesire Yeri
  • Akpınar Mesire ve Piknik Alanı
  • Elâzığ Kent Ormanı
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