Elmalı'yı sel vurdu!

Dün Yılmazlı ve Salur mahalleleri selden etkilenirken, dün saat 18.00 sıralarında sağanak yağış sonrası bu kez Karaköy Mahallesi sel baskınına uğradı. Olayın ilk saatlerinde selde iki kişinin kaybolduğu bilgisi alındı, ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı.