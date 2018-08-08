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'yı sel vurdu!

Giriş Tarihi: 08.08.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 10:58
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'yı sel vurdu!
Elmalı'yı sel vurdu!

Antalya'nın ilçesinde dün akşam yaşanan selin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu akşam üstü bölgede ikinci sel olayı yaşandı.

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'yı sel vurdu!
Elmalı'yı sel vurdu!

Dün Yılmazlı ve Salur mahalleleri selden etkilenirken, dün saat 18.00 sıralarında sağanak yağış sonrası bu kez Karaköy Mahallesi sel baskınına uğradı. Olayın ilk saatlerinde selde iki kişinin kaybolduğu bilgisi alındı, ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı.

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'yı sel vurdu!
Elmalı'yı sel vurdu!

Sel baskınında 50'ye yakın küçükbaş hayvan telef olurken, yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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'yı sel vurdu!
Elmalı'yı sel vurdu!

Bazı evlerin çatıları, çamur yığıntısı altında kaldı. Çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi. Elmalı Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

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'yı sel vurdu!
Elmalı'yı sel vurdu!
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'yı sel vurdu!
Elmalı'yı sel vurdu!
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'yı sel vurdu!
Elmalı'yı sel vurdu!
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