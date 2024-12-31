Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli'nin hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:30

Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli'nin hayatı, dizileri ve filmleri

Elvan Dişli kimdir merak ediliyor. Çeşitli yapımlarda boy gösteren oyuncu Yeşil Deniz ve Arka Sokaklar dizileri ile tanınırlığını arttırdı. TRT 1'de yılbaşı özel programına konuk olan oyuncunun biyografisi gündemde. Peki; Elvan Dişli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, hakkında merak edilenler...

Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli’nin hayatı, dizileri ve filmleri

Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Televizyon ekranlarının tanıdık simaları arasında yer alan oyuncu Elvan Dişli'nin biyografisi şöyle:

Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli’nin hayatı, dizileri ve filmleri

ELVAN DİŞLİ KİMDİR?

2 Mayıs 1987 Tekirdağ, Çorlu doğumlu olan Elvan Dişli, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli’nin hayatı, dizileri ve filmleri

Oyunculuk eğitimini tiyatro üzerine alan Elvan Dişli, oyunculuk kariyerine 2012 ypımı Umutsuz Ev Kadınları ile başladı.

Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli’nin hayatı, dizileri ve filmleri

Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterine hayat vererek ününü artıran Dişli'nin yer aldığı yapımlar şöyle:

Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli’nin hayatı, dizileri ve filmleri

ELVAN DİŞLİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Arka Sokaklar (Yeni Pınar, 2019-2020)

91.1 (2015)

Yeşil Deniz (Emine, 2014-2015)

Benim Hala Umudum Var (2013)

Umutsuz Ev Kadınları (2012)

Çakallarla Dans

SON DAKİKA