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Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli'nin hayatı, dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
14:30
Elvan Dişli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Elvan Dişli'nin hayatı, dizileri ve filmleri
Elvan Dişli kimdir merak ediliyor. Çeşitli yapımlarda boy gösteren oyuncu Yeşil Deniz ve Arka Sokaklar dizileri ile tanınırlığını arttırdı. TRT 1'de yılbaşı özel programına konuk olan oyuncunun biyografisi gündemde. Peki; Elvan Dişli kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, hakkında merak edilenler...