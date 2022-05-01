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Elveda Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı ve dualı en güzel ramazana veda mesajları
Giriş Tarihi: 01.05.2022 14:01
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
14:04
Elveda Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı ve dualı en güzel ramazana veda mesajları
Ramazana veda etmeye hazırlanan Müslümanlar aynı zamanda arife günü olan bugünde son oruçlarını tutuyor. Yarın bayramın ilk gününü idrak edecek olan İslam alemi elveda Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri ile Ramazan ayını uğurluyor. Otuz gün süren oruç ibadeti bayramla birlikte kutlanacak. Bu noktada bugün aramaların en önemli konusu kısa, uzun, duygulu, anlamlı ve dualı en güzel ramazana veda mesajları oldu. İşte Elveda Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri...