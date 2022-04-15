Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:22

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden oluşan 14 milyon vatandaş bu yıl da iki defa bayram ikramiyesi alacak. İlki Ramazan Bayramı'nda verilecek olan emekli bayram ikramiyesi için rakamlar ve tarihler araştırılan önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Milyonlarca vatandaş "Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz yıl bu tutar 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Peki; emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte son bilgiler.