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Haberler Yaşam EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:22

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden oluşan 14 milyon vatandaş bu yıl da iki defa bayram ikramiyesi alacak. İlki Ramazan Bayramı'nda verilecek olan emekli bayram ikramiyesi için rakamlar ve tarihler araştırılan önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Milyonlarca vatandaş "Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz yıl bu tutar 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Peki; emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte son bilgiler.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?

Ramazan Bayramı'nda verilecek olan emekli ikramiyesi tutarı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL tutarında verilen bayram ikramiyesinin 2022 yılı için ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki; Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL ve zam oranı belli mi? İşte emekli bayram ikramiyesi 2022 son durum.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 14 milyon kişi bu yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken; yeni emekliler de yararlanacak.

Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?

DUL VE YETİMLERİN ÖDEMESİ NASIL HESAPLANACAK?

Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022: Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek ve ne kadar oldu, kaç TL?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.

Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

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