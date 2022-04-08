Yılda iki kez verilmekte olan emekli bayram ikramiyesi için Ramazan ayıyla beraber adeta geri sayıma geçildi. Bilindiği üzere bu yıl asgari ücretten memur ve emeklilerin maaşlarına rekor seviyede zam yapıldığı ifade edilmişti. Şimdilerde vatandaşlar gözünü "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının yanıtına çevirdi. Geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan bayramlarında vatandaşlara verilen bu ücrete 100 TL'lik artış yapılmış ve yıl içerisinde toplamda 2200 TL'lik ikramiyeler milyonlara ulaşmıştı. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, zam gelecek mi, bu sene ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuya ait tüm gelişmeler...