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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı! Hesaplara yatıyor! 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:06

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı! Hesaplara yatıyor! 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! Geçtiğimiz yıllarda 1100 TL olarak ödenen bu ücret bilindiği üzere yüzde 82 zamlanarak 2000 TL'ye yükseltilmişti. Zamlı ikramiyelerini alacak olan vatandaşlar bu kapsamda bugün sabah saatlerinden itibaren "2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan bayramı öncesinde ödenen bu ücret her yıl vatandaşların cebine adeta ilaç gibi geliyor. İşte SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı! Hesaplara yatıyor! 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri resmen başladı. EYT düzenlemesiyle beraber 15 milyonu geçen emeklinin faydalanacağı ikramiyeler bilindiği gibi 1100 TL'den 2000 TL'ye yükselerek yaklaşık olarak yüzde 82 oranında zamlandı. Bu kapsamda zamlı ödemelerini alacak vatandaşlar "2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularıyla detayları merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre; SSK emeklileri 14-16 Nisan arasında ödemelerini aldı. Şimdi sıra Bağ-kur ve Emekli Sandığı'nda… İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme sorgulama ekranı ve detaylar.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı! Hesaplara yatıyor! 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Böylece, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikişer bin lira ödeme yapılacak.

Elitaş'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı! Hesaplara yatıyor! 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

"Emekli bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1100 TL'lik ikramiyelere 900 TL'lik artışla 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Toplamda EYT'lilerle birlikte tahminen 15 milyon vatandaş bu bayram ikramiyelerinden faydalanmış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı! Hesaplara yatıyor! 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EYT'Lİ DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası ile emeklilik hakkı elde eden milyonlarca vatandaş, zamlı emekli ikramiyesinden yararlanma durumunu merak ediyordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT'liler dahil olmak üzere 15 milyon kişi zamlı bayram ikramiyesinden yararlanacak" açıklamasını yaptı.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı! Hesaplara yatıyor! 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Bakan Bilgin'in açıklamasına göre bayram ikramiyeleri bugün alınmaya başladı!

"Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

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