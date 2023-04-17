Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı! Hesaplara yatıyor! 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:06

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı! Geçtiğimiz yıllarda 1100 TL olarak ödenen bu ücret bilindiği üzere yüzde 82 zamlanarak 2000 TL'ye yükseltilmişti. Zamlı ikramiyelerini alacak olan vatandaşlar bu kapsamda bugün sabah saatlerinden itibaren "2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan bayramı öncesinde ödenen bu ücret her yıl vatandaşların cebine adeta ilaç gibi geliyor. İşte SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı!