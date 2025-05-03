EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİNDEN FAYDALANACAK

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar, hisse oranlarına göre bayram ikramiyesinden yararlanacak. Eğer vefat eden sigortalının eşinin çocukları yoksa, bayram ikramiyesinin %75'i ödenecek. Çocukları bulunması halinde ise ödeme oranı %50 olacak. Ölüm aylığı alanlar ise %25'lik bir ödeme alacak.

Dul maaşı alan ve %75 hisse oranına sahip olanlar bu yıl 3.000 TL bayram ikramiyesi alacak.

%50 hisse oranı ile dul maaşı alanlar ise bayram ikramiyesi olarak 2.000 TL alacak.

Ölüm aylığı almakta olan ve %25 hisse oranına sahip olanlara ise 1.000 TL ikramiye ödenecek.