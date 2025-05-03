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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
17:33
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?
2025 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu oldu. Bu yıl emeklilere ödenecek bayram ikramiyesine yüzde 33,33 oranında zam yapılmış ve tutar 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli ikramiyelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başlandı. Özellikle 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte güncel bilgiler ve beklenen ödeme tarihleri...