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Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:33 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:33

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

2025 Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödeme tarihleri merak konusu oldu. Bu yıl emeklilere ödenecek bayram ikramiyesine yüzde 33,33 oranında zam yapılmış ve tutar 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli ikramiyelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı sorgulanmaya başlandı. Özellikle 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte güncel bilgiler ve beklenen ödeme tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesine yüzde 33,33 zam yapıldı ve tutar 4 bin liraya yükseldi. Böylece emekliler 2025'te Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam 8 bin TL ikramiye alacak. Kurban Bayramı yaklaşırken, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler, ikramiyelerin ödeme tarihlerini merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ve SGK duyuruları bu konuda yakından takip ediliyor. İşte ikramiye ödemelerine ilişkin ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

2025 YILINDA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte, daha önce 3.000 TL olan ikramiye tutarı 4.000 TL'ye çıkarıldı.

Emekliler, her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu yıl yapılan zamla birlikte emekliler toplamda 8.000 TL ikramiye alacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan önce ödenmesi planlanıyor.

Henüz resmi ödeme tarihleri açıklanmamış olsa da, ikramiyelerin 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar?

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİNDEN FAYDALANACAK

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar, hisse oranlarına göre bayram ikramiyesinden yararlanacak. Eğer vefat eden sigortalının eşinin çocukları yoksa, bayram ikramiyesinin %75'i ödenecek. Çocukları bulunması halinde ise ödeme oranı %50 olacak. Ölüm aylığı alanlar ise %25'lik bir ödeme alacak.

Dul maaşı alan ve %75 hisse oranına sahip olanlar bu yıl 3.000 TL bayram ikramiyesi alacak.

%50 hisse oranı ile dul maaşı alanlar ise bayram ikramiyesi olarak 2.000 TL alacak.

Ölüm aylığı almakta olan ve %25 hisse oranına sahip olanlara ise 1.000 TL ikramiye ödenecek.