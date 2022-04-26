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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? SSK Bağkur 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri!
Giriş Tarihi: 26.04.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 08:18

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? SSK Bağkur 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi gündeme gelen en önemli konu oluyor. Geçtiğimiz senelerde 1100 TL'lik ikramiye alan SSK, Bağkur emeklileri "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihlerini duyurdu. Öte yandan emeklilere verilecek olan zammın gündemde olmadığı duyurulmuştu. İşte 2022 SSK Bağkur Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri ve son bilgiler…

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? SSK Bağkur 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri!

Milyonların gözü kulağı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmelere çevrildi. Nisan ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de Ramazan bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Geçen sene tüm emekliler bayram öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koydu. Peki Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL olacak, kimlere verilecek? SSK Bağkur 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri ne zaman?

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? SSK Bağkur 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri!

SON DAKİKA | SSK, BAĞKUR, MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ve iki bayramda alınan ikramiye tutarı 2200 TL'ye çıkmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? SSK Bağkur 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri!

BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? SSK Bağkur 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Emekli bayram ikramiyesi için açıklamalar peş peşe geliyor. Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi.

Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar? SSK Bağkur 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri!
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