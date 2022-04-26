Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi gündeme gelen en önemli konu oluyor. Geçtiğimiz senelerde 1100 TL'lik ikramiye alan SSK, Bağkur emeklileri "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme tarihlerini duyurdu. Öte yandan emeklilere verilecek olan zammın gündemde olmadığı duyurulmuştu. İşte 2022 SSK Bağkur Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme günleri ve son bilgiler…