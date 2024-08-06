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Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:24

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME SORGULAMA e-DEVLET: SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' içerisinde yer alan en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılması onaylandı. Bu kapsamda milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam farkı ödeme tarihleri de netlik kazandı. Peki, SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, emekli maaş farkı ödeme sorgulama!

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME SORGULAMA e-DEVLET: SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

Emekli maaşlarına yapılan son düzenlemenin ardından en düşük emekli aylığına 2500 TL zam yapıldı. Gerekli düzenlemeler Temmuz ayına yetişmediği için emekliler geçtiğimiz Temmuz ayında bu farkı hesaplarında göremedi. En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmasından doğan fark için ödeme takvimi belli oldu. Peki, Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME SORGULAMA e-DEVLET: SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu binlerce emekliyi yakından ilgilendiren duyuruyu yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasının ardından emeklilere yatmayan fark Ağustos ayında ödenecek. Yapılan son açıklamada ise farkların 7 Ağustos'tan itibaren yatırılacağı duyuruldu.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME SORGULAMA e-DEVLET: SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Emekli maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

Maaş farkı ödemeleri 7 Ağustos'tan itibaren hesaplara aktarılacak. Emekliler maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ek olarak yapılacak 2.500 liralık ödemenin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME SORGULAMA e-DEVLET: SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

MAAŞLAR OCAK AYINDA YENİDEN ZAMLANACAK

Emekli aylıkları her yıl enflasyona göre yılda iki kez artıyor. Toplu sözleşme gereği memur emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı belli olmuştu. Enflasyonun altında kalması durumunda ise fark maaşlara yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları enflasyon oranında Ocak ayından yeniden artacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME SORGULAMA e-DEVLET: SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

4A,4B,4C EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHİ

Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor.

Bağkur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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