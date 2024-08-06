Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:24
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME SORGULAMA e-DEVLET: SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?
'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' içerisinde yer alan en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılması onaylandı. Bu kapsamda milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam farkı ödeme tarihleri de netlik kazandı. Peki, SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, emekli maaş farkı ödeme sorgulama!