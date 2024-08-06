EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME SORGULAMA e-DEVLET: SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

Emekli maaşlarına yapılan son düzenlemenin ardından en düşük emekli aylığına 2500 TL zam yapıldı. Gerekli düzenlemeler Temmuz ayına yetişmediği için emekliler geçtiğimiz Temmuz ayında bu farkı hesaplarında göremedi. En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmasından doğan fark için ödeme takvimi belli oldu. Peki, Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?