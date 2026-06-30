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Haberler Yaşam Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:47

Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği 2026 Temmuz zam oranı için geri sayım başladı. Adaylar "2026 Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?" sorularını merakla araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilecek olan Haziran ayı enflasyon verisi ile, maaş oranları şekillenecek. Böylece mevcut enflasyon rakamlarına göre oluşan olası emekli maaş zammı senaryoları ön plana çıktı.

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Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Yılın ikinci yarısında emekli aylıklarına yansıtılacak olan doğrudan artış oranları, resmi verilerin kümülatif toplamıyla güçlü bir temel oluşturdu. 5 aylık tüketici fiyat endeksinde yaşanan hareketlilikle birlikte, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki tüm emeklilerin %16,61 oranındaki zammı şimdiden hak etmiş durumda. Böylece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler emekli maaş zammı ve hesaplamaları için yakından takip edilirken, gözler Temmuz ayının ikinci haftasına çevrildi.

Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

2026 EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak. Böylece Temmuz ayı emekli maaş zammı hesaplamaları netleşecek.

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Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

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Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi için yüzde 16,61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41 oranı ortaya çıktı.

Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve BağKur emeklileri için yüzde 18-19 arasında olacak. Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 14-15 arasında değişecek.

Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

GÜNDEMDEKİ 3 FARKLI ORAN

5 aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük 20 bin lira seviyesindeki emekli aylığının en az 23 bin 233 liraya yükselecek.

Haziran ayı enflasyon verisinin de netleşmesiyle birlikte, yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyonun yüzde 18 ila yüzde 25 arasında oluşması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda, en düşük emekli aylığına yapılacak artış için üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

1. SENARYO

İlk beklenti Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminlerden oluşuyor. Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18 civarına ulaşacak.

Bu durumunda SSK ve Bağkur emeklileri için en düşük maaşının yaklaşık 3 bin 600 lira artışla 23 bin 600 lira civarına yükselmesi öngörülüyor.

Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

2. SENARYO

6 aylık enflasyon beklentilerin üstünde gelmesi halinde en fazla yüzde 25 civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Daha yüksek artış senaryosuna göre en düşük emekli maaşının 5 bin lira artışla 25 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

3. SENARYO

Üçüncü senaryoda ise her iki tahminin orta seviyesi, yani yüzde 20'lik artış baz alınıyor. Bu durumda emekli taban aylığının 4 bin lira yükselerek 24 bin lira seviyesine ulaşabilecek.

Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

TAHMİNLERE GÖRE SSK VE BAĞKUR'LULAR İÇİN OLUŞAN ZAM TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

20.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 23.600 TL
Yüzde 20 zam: 24.000 TL
Yüzde 25 zam: 25.000 TL

25.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 29.500 TL
Yüzde 20 zam: 30.000 TL
Yüzde 25 zam: 31.250 TL

30.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 35.400 TL
Yüzde 20 zam: 36.000 TL
Yüzde 25 zam: 37.500 TL

35.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 41.300 TL
Yüzde 20 zam: 42.000 TL
Yüzde 25 zam: 43.750 TL

40.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 47.200 TL
Yüzde 20 zam: 48.000 TL
Yüzde 25 zam: 50.000 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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