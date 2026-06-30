Emekli Maaş Zammı Hesabı 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi için yüzde 16,61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41 oranı ortaya çıktı.

Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve BağKur emeklileri için yüzde 18-19 arasında olacak. Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 14-15 arasında değişecek.