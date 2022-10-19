Memur zammı ve emekli zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşları, son olarak Temmuz ayında artış yaşamıştı. Yeni yıl için yeniden hesaplanacak olan emekli zammı, yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı ile netlik kazanacak. İlk 3 ayın geride kalmasıyla beraber 2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Emekli maaşı, enflasyon oranının altında kalmayacak şekilde hesaplanacak olup gözler tespit komisyonu toplantılarına çevrildi. Peki, Emekli zam oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…