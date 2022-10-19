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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 14:38

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı ve emekli zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşları, son olarak Temmuz ayında artış yaşamıştı. Yeni yıl için yeniden hesaplanacak olan emekli zammı, yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı ile netlik kazanacak. İlk 3 ayın geride kalmasıyla beraber 2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Emekli maaşı, enflasyon oranının altında kalmayacak şekilde hesaplanacak olup gözler tespit komisyonu toplantılarına çevrildi. Peki, Emekli zam oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı ve emekli zammı için kritik süreç devam ediyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, emekli maaş zammı enflasyon oranının üstünde tutulacak. 6 aylık enflasyon oranı ile değerlendirilecek olan emekli zam oranı için geriye yalnızca 3 aylık veri kaldı. Maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıldığı bilinirken emekli maaşları için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ediyor. Bu noktada yılsonuna kısa süre kala milyonlar, ''Emekli zammı ne kadar olacak, enflasyon farkı zam oranı ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, Ocak 2023 emekli maaş zammı son durum…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümet, gelirleri artıracak ve maaşlara ek zam olarak yansıyacak sosyal refah düzenlemeleri için çalışmalar yapıyor. İşte 2023 Ocak maaş zammı için hesaplanan rakamlar ile enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni zamlı emekli maaş tablosu...

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temmuz ayında emekli ve memur zammı yüzde 42,35 oranında belirlendi. Temmuz zammı ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi.

Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GEÇTİĞİMİZ OCAK AYINDA EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi Ocak 2022 döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi, yıl başında Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak tablosu ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

OCAK 2023 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre; Ocak 2023'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı döneminde olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.

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