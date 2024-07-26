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Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:22

BUGÜN BAŞLIYOR! Zamlı emekli maaş farkları ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları yatırılıyor. 6 aylık enflasyonla birlikte SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Akabinde ise en düşük emekli aylığı da artırıldı. Bu zamlar yılın ikinci yarsında geçerli olacak. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

BUGÜN BAŞLIYOR! Zamlı emekli maaş farkları ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaş farları ne zaman yatacak belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz 2024 emekli maaş farkı ödeme günleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Zam farklarının hesaba geçeceği tarihe odaklanan emekliler 2024 Temmuz emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek sorularına yanıt arıyor. Yılın ikinci yarısında SSK - Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam almıştı. Ardından en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. İşte 2024 Temmuz emekli zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…

BUGÜN BAŞLIYOR! Zamlı emekli maaş farkları ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları 26 Temmuz'da ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

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BUGÜN BAŞLIYOR! Zamlı emekli maaş farkları ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir."

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır.

BUGÜN BAŞLIYOR! Zamlı emekli maaş farkları ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 12.500 liraya çıkarıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zamlı emekli maaşı da hesaplara yatırılmaya başlanacak.

BUGÜN BAŞLIYOR! Zamlı emekli maaş farkları ödeme günleri 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

4A,4B,4C EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHİ
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor.

Bağkur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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