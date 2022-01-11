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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli memur zammını tek tek hesapladık! Kim ne kadar maaş alacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur maaş zammı
Giriş Tarihi: 11.01.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 07:49

SON DAKİKA: Emekli memur zammını tek tek hesapladık! Kim ne kadar maaş alacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur maaş zammı

Ay başında belirlenen 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı sonrası milyonlarca vatandaşın yeni senede alacağı maaşlar netleşti. Yapılan açıklamada SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 25.5 oranında zam yapıldığı ifade edilirken "2022 en düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları son dönemde gündemde yer alan konular arasında yerini alıyor. Alınan karar doğrultusunda en düşük memur maaşı 6 bin 429 TL'ye en düşük emekli aylığı ise 4 bin 289 TL'ye yükselmişti. İşte zam hesaplama tablosu ile tek tek hesaplanmış maaşlar…

Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Binlerce vatandaş yeni senede alacağı emekli ve memur zammı için araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sene sonu itibarıyla gündeme gelen konu bilindiği üzere 3 Ocak tarihli Kabine Toplantısı sonrası netleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyona ilave ek zam yapıldığı bildirirken memur zammını yüzde 30.94, emekli zammını ise 25.5 olarak duyurdu. Bu kapsamda "2022 en düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli ve memur maaş zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar…

Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli memur maaş zammı 2022 hesaplama tablosu: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL oldu?

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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