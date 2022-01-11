SON DAKİKA: Emekli memur zammını tek tek hesapladık! Kim ne kadar maaş alacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur maaş zammı

Ay başında belirlenen 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı sonrası milyonlarca vatandaşın yeni senede alacağı maaşlar netleşti. Yapılan açıklamada SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 25.5 oranında zam yapıldığı ifade edilirken "2022 en düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları son dönemde gündemde yer alan konular arasında yerini alıyor. Alınan karar doğrultusunda en düşük memur maaşı 6 bin 429 TL'ye en düşük emekli aylığı ise 4 bin 289 TL'ye yükselmişti. İşte zam hesaplama tablosu ile tek tek hesaplanmış maaşlar…