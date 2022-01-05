Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Her sene olduğu gibi yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları göz önüne alınarak Ocak ayı 2022 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması belli oldu. Bu yılın ilk zamlı maaşlarını alacak olan vatandaşlar için müjde Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklamada; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacağı ifade edilmişti. Peki, 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ve güncel zamlı maaşlar ile emekli memur zammının detayları…