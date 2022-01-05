Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli memur maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ocak 2022 tarihli kararla beraber binlerce işçi, memur, emeklinin gözü kulağı yeni zamlı maaşlarını alacakları o tarihe çevrildi. Öte yandan "En düşük ve en yüksek 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere enflasyona ek olarak iki tarafa da ayrıca artış sağlanmıştı. İşte En düşük ve en yüksek 2022 Emekli ve memur maaş zammı hesaplama tablosu ve detaylar…