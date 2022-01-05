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Haberler Yaşam Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 09:53

Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Her sene olduğu gibi yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları göz önüne alınarak Ocak ayı 2022 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması belli oldu. Bu yılın ilk zamlı maaşlarını alacak olan vatandaşlar için müjde Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklamada; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacağı ifade edilmişti. Peki, 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ve güncel zamlı maaşlar ile emekli memur zammının detayları…

Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli memur maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ocak 2022 tarihli kararla beraber binlerce işçi, memur, emeklinin gözü kulağı yeni zamlı maaşlarını alacakları o tarihe çevrildi. Öte yandan "En düşük ve en yüksek 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere enflasyona ek olarak iki tarafa da ayrıca artış sağlanmıştı. İşte En düşük ve en yüksek 2022 Emekli ve memur maaş zammı hesaplama tablosu ve detaylar…

Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli - memur maaş zammı hesaplama tablosu belli oldu! En düşük, en yüksek 2022 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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