SON DAKİKA: Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ocak ayı yeni ve zamlı Emekli memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli memur maaş zammı son dönemde milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında açıklanan kararla beraber zam oranları netleşmişti. Şimdilerde vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarının yatacağı tarih için gün sayarken öte yandan "2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek SSK Bağkur Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere emeklilere 25.5 oranında zam yapıldığı ifade edilirken memurlarda bu oranı yüzde 30.5 olmuştu. Peki, 2022 en düşük ve en yüksek SSK Bağkur Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...