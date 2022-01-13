Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ocak ayı yeni ve zamlı Emekli memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 07:04

SON DAKİKA: Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ocak ayı yeni ve zamlı Emekli memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli memur maaş zammı son dönemde milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında açıklanan kararla beraber zam oranları netleşmişti. Şimdilerde vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarının yatacağı tarih için gün sayarken öte yandan "2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek SSK Bağkur Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere emeklilere 25.5 oranında zam yapıldığı ifade edilirken memurlarda bu oranı yüzde 30.5 olmuştu. Peki, 2022 en düşük ve en yüksek SSK Bağkur Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ocak ayı yeni ve zamlı Emekli memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli ve memur maaş zammı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında kararlaştırılmıştı. Emeklilere 25.5 oranında memurlara ise yüzde 30.5'i bulan zam yapılırken öte yandan halen zamlı maaşını hesaplamamış olan vatandaşlar "2022 Ocak ayı en düşük ve en yüksek SSK Bağkur Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte 2022 Ocak ayı emekli memur maaş zammı hesaplama tablosu ve detaylar...

Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ocak ayı yeni ve zamlı Emekli memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ocak ayı yeni ve zamlı Emekli memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ocak ayı yeni ve zamlı Emekli memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ocak ayı yeni ve zamlı Emekli memur maaşları ve maaş farkı ne zaman yatacak?

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

SON DAKİKA