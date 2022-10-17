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Haberler Yaşam Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri
Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:49

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri

Emekli promosyon ödemeleri milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların emekli maaş promosyonu yarışı sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan karar sonrası bu yarışa kamu bankaları da dahil oldu. Hal böyleyken başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank olmak üzere tüm bankaların güncel emekli promosyon ücretleri araştırma konusu oldu. Peki, En yüksek emekli promosyon ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri

Banka banka emekli promosyon ödemeleri milyonlarca emekli tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özel bankaların Temmuz zammı sonrası kızışan promosyon yarışına kamu bankaları da katılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalar arasında imzalanan protokolle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarlarının güncellendiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası maaşını kamu bankalarından alan emekliler, bankaların güncel emekli promosyon ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, En yüksek emekli promosyon veren banka hangisi, kaç TL veriyor? Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? İşte 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, DenizBank güncel emekli promosyon ücretleri...

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ!

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek.

İşte SGK'nın milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon açıklaması...

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Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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