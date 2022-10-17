Emekli promosyon ödemeleri milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündemindeki yerini koruyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların emekli maaş promosyonu yarışı sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan karar sonrası bu yarışa kamu bankaları da dahil oldu. Hal böyleyken başta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank olmak üzere tüm bankaların güncel emekli promosyon ücretleri araştırma konusu oldu. Peki, En yüksek emekli promosyon ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2022 Ekim ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve tüm bankaların emekli promosyon ücretleri…