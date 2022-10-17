KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ!

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım 2022 tarihinde yenilenecek.

İşte SGK'nın milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon açıklaması...