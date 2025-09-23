EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCEL: Ödemeler yükseldi! En yüksek emekli banka promosyonu hangi bankadan alınır?

YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
|Aylık Net
Maaş Tutarı
|Maaş
Promosyon
Tutarı
|Ek Ödül
|Toplam
Promosyon
|Fatura
Talimatı
|Kredi Kartı
Harcaması
|Dijital
Aktiflik
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|12.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|18.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|22.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|27.000 TL
QNB
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Standart Emekli Promosyon
|2 adet Hesaptan Verilecek Yeni Otomatik Ödeme Talimatına Ek Nakit Promosyon
|Kredi Kartı Harcamalarına İade
|Toplam Emeklilik Ödülü
|0-9999 TL
|6,250TL
|3,000TL
|2,400TL
|11,650TL
|10.000 TL- 14.999 TL
|10,000TL
|3,000TL
|2,400TL
|15,400TL
|15.000 TL -19.999 TL
|12,500TL
|3,000TL
|2,400TL
|17,900TL
|20.000 TL ve üzeri
|15,000TL
|3,000TL
|2,400TL
|
20,400TL
Emekli maaşını 30 Eylül 2025'e kadar QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden müşteriler için promosyon 20400 TL'ye varıyor.