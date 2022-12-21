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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: İlk tahminler son enflasyon ile ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 23:15 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 23:15

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: İlk tahminler son enflasyon ile ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı için geri sayım resmen başladı. Yılsonuna sayılı günler kala 2023 ocak zammı için tüm gözler Aralık ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarihe çevrildi. 5 aylık veriler ışığında emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirildi. Enflasyon rakamları yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da masada yer alırken SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı bilinirken milyonlarca emekli, "SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: İlk tahminler son enflasyon ile ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı için heyecan dorukta. Yılda iki kez zam alan emekli maaşı Temmuz ayında yüzde 42,35 oranında artış yaşamış ve en düşük maaş 3 bin 500 TL olmuştu. 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan emekli zam oranı için son bir aylık veri kaldı. Yeni yıla sayılı günler kalırken milyonlar, emekli zammı hesaplama işlemlerine hız verdi. 2023 Ocak zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli maaş zammı hesaplamalar ve ilk tahminler.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: İlk tahminler son enflasyon ile ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: İlk tahminler son enflasyon ile ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: İlk tahminler son enflasyon ile ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: İlk tahminler son enflasyon ile ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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