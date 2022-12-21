Emekli zammı için geri sayım resmen başladı. Yılsonuna sayılı günler kala 2023 ocak zammı için tüm gözler Aralık ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarihe çevrildi. 5 aylık veriler ışığında emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirildi. Enflasyon rakamları yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da masada yer alırken SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı bilinirken milyonlarca emekli, "SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…