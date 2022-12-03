Emekli zammı hesaplanıyor! Yeni yıla sayılı günler kala 2023 Ocak zammı hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. Milyonlarca emekli vatandaş emekli zammı hesaplama işlemlerine başladı. Şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak ve sonrasında 5 aylık oran kesinleşmiş olacak. Peki; 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri!