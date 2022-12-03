Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli zammı hesaplama: 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 06:38

Emekli zammı hesaplama: 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı hesaplanıyor! Yeni yıla sayılı günler kala 2023 Ocak zammı hakkındaki son dakika gelişmeleri takibi sürüyor. Milyonlarca emekli vatandaş emekli zammı hesaplama işlemlerine başladı. Şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak ve sonrasında 5 aylık oran kesinleşmiş olacak. Peki; 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

Emekli zammı hesaplama: 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında verilen emekli zammı son dakika gelişmeleri araştırmaları başladı. Emekli zammı hesaplama işlemleri de bu noktada önemli olurken milyonlarca vatandaş "2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli zammı verileri enflasyon rakamları doğrultusunda netlik kazanıyor ve şimdiye kadar 4 aylık veri açıklandı. İşte emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri.

Emekli zammı hesaplama: 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı hesaplama: 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

Emekli zammı hesaplama: 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı hesaplama: 2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

SON DAKİKA