Yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında verilen emekli zammı son dakika gelişmeleri araştırmaları başladı. Emekli zammı hesaplama işlemleri de bu noktada önemli olurken milyonlarca vatandaş "2023 Ocak zammı ile SSK Bağkur En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli zammı verileri enflasyon rakamları doğrultusunda netlik kazanıyor ve şimdiye kadar 4 aylık veri açıklandı. İşte emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri.