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Haberler Yaşam Emekli zammı hesaplama 2023 Ocak zammı! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 06:55

Emekli zammı hesaplama 2023 Ocak zammı! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri yeni günde de takip ediliyor. En düşük ve en yüksek emekli maaş zammının ne kadar olacağını öğrenmek isteyenler için şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. 2023 Ocak zammı yeni yılda belli olmuş olacak. Bu noktada; milyonlarca emekli vatandaş emekli zammı hesaplama işlemleri yapıyor. Aynı zamanda; Başkan Erdoğan tarafından farklı bir hazırlık olduğu dile getirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara dair detayları paylaşıyor. Peki; SSK Bağkur Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı kaç TL? İşte güncel bilgiler.

Emekli zammı hesaplama 2023 Ocak zammı! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesaplama! 2023 Ocak zammının belirlenmesine az bir vakit kaldı. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi yeni yıla sayılı günler kala emekli zammı son dakika gelişmeleri takibini sürdürüyor. Şimdiye kadar 4 aylık veri belli olurken Ocak zammı ile ortaya çıkacak olan emekli maaş zammı hakkında ilk tahminler de masada. Peki; SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte Emekli zammı hesaplama bilgileri ve ayrıntılar.

Emekli zammı hesaplama 2023 Ocak zammı! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı hesaplama 2023 Ocak zammı! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

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Emekli zammı hesaplama 2023 Ocak zammı! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı hesaplama 2023 Ocak zammı! SSK Bağkur En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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