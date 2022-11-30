Emekli zammı son dakika gelişmeleri yeni günde de takip ediliyor. En düşük ve en yüksek emekli maaş zammının ne kadar olacağını öğrenmek isteyenler için şimdiye kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. 2023 Ocak zammı yeni yılda belli olmuş olacak. Bu noktada; milyonlarca emekli vatandaş emekli zammı hesaplama işlemleri yapıyor. Aynı zamanda; Başkan Erdoğan tarafından farklı bir hazırlık olduğu dile getirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmalara dair detayları paylaşıyor. Peki; SSK Bağkur Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı kaç TL? İşte güncel bilgiler.