Emekli zammı için kritik sürece girildi. 6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanan 2023 ocak zammı için tüm gözler son veride. Ocak başında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber emekli maaş zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda yeni yıla sayılı günler kala SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli zam oranı yüzde 14 olarak hesaplandı. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam konusu da masada yer alırken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…