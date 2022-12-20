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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 21:55 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 21:58

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı için kritik sürece girildi. 6 aylık enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanan 2023 ocak zammı için tüm gözler son veride. Ocak başında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranı ile beraber emekli maaş zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda yeni yıla sayılı günler kala SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli zam oranı yüzde 14 olarak hesaplandı. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam konusu da masada yer alırken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne kadar olacak sorusu gündemin en sıcak konu başlıkları arasında yerini koruyor. Yeni yıla sayılı günler kala emekli zammı son dakika haberleri ilgililerinin yakın takibinde. Yılda 2 kez zam alan memur ve emekli maaşı 2023 Ocak zammı ile belli olacak. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon verileri ile hesaplanan emekli zam oranı için yeni tahminler gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak eden emekliler, SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, emekli maaş zammı 2023 son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

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İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA: 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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