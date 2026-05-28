Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 11:47

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI BAŞLADI! 4 aylık fark netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emekli, Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranına odaklandı. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve zam oranının kaç seviyesine ulaşacağı merak konusu oldu. İşte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri güncel hesaplamaları...

Temmuz ayında uygulanacak emekli zammına ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. 4 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte maaş artışına dair tahmini rakamlar ortaya çıkmaya başladı. En düşük emekli maaşında yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, milyonlarca kişi zamlı maaş hesaplamalarına odaklandı. Emekliler gözlerini açıklanacak yeni enflasyon verisine çevirdi.

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

SSK, BAĞKUR emeklileri için belirlenecek tutar toplam enflasyon göre açıklanacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu.

4 aylık zam oranına göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek.

25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye,

30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi. Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.

Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı.

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.


KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58

6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

