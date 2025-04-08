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Haberler Yaşam EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:39

EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından detayları duyurulan orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasının başvuru süreci yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Emlak Konut'un desteğiyle hayata geçirilen projede, bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. ''Kazançlı Yatırım Kampanyası'' olarak adlandırılan kampanyada İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 proje yer alıyor. Peki, 2025 Orta gelir grubu için konut başvuruları ne zaman, ödeme koşulları neler?

EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?

Emlak Konut'un yeni kampanyasında, 1+1'den 5+1'e kadar farklı büyüklüklerde konut seçenekleri yer alıyor. Orta gelirli vatandaşlar için sevindirici haber Emlak Konut GYO'dan geldi. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında düşük faizli kredi imkanları ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Üç farklı ödeme planı üzerinden gerçekleşecek satışlar için detaylar sorgulanıyor. İşte kampanyaya dair tüm ayrıntılar…

EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?

EMLAK KONUT KAMPANYASI SON BAŞVURU TARİHİ
Orta gelirliye yönelik başlatılan Emlak Konut kampanyasının son başvuru tarihleri uzatılarak 27 Nisan 2025 yapıldı.

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EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?

EMLAK KONUT YENİ KAMPANYA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak.

Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.

İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.

Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.

EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?

BAKAN KURUM'UN ORTA GELİRLİYE KONUT FIRSATINA DAİR AÇIKLAMALARI!

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliler için yürütülen sosyal konut projesinin yanı sıra diğer gelir gruplarını da kapsayacak bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

Proje Emlak Konut ortaklığında yürütülecek. İşte, Bakan Kurum'un konuşmasından detaylar:

EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?

"Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz."

Bakan Kurum'un "Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dediği projede detaylar Emlak Konut tarafından açıklandı: