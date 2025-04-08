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EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
16:39
EMLAK KONUT ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ: Emlak Konut kampanyası son başvuru tarihi ne zaman, şartları nelerdir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından detayları duyurulan orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasının başvuru süreci yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Emlak Konut'un desteğiyle hayata geçirilen projede, bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. ''Kazançlı Yatırım Kampanyası'' olarak adlandırılan kampanyada İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 proje yer alıyor. Peki, 2025 Orta gelir grubu için konut başvuruları ne zaman, ödeme koşulları neler?