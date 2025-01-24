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En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:35
En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...
İzmir'den Bolu'ya tatile giden 4 kişilik aileden Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera Suyolcu (10) hayatını kaybetti; eşi Yavuz Suyolcu (42) ile oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) kurtuldu. Yavuz Suyolcu sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Yavuz Suyolcu cep telefonuyla tatil bölgesinde eşini ve kızını çektiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta kayak kıyafetleri bulunan Müge Suyolcu ile kızı Pera Suyolcu olduğu görülüyor. Pera'nın gözlerini kapatarak kolunun üzerine yatması dikkat çekti. Anne Müge Suyolcu ise bu sırada gülümseyerek kızına bakıyor.