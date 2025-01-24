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Haberler Yaşam En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 08:35

En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...

İzmir'den Bolu'ya tatile giden 4 kişilik aileden Müge Suyolcu (41) ile kızı Pera Suyolcu (10) hayatını kaybetti; eşi Yavuz Suyolcu (42) ile oğlu Göksel Derin Suyolcu (12) kurtuldu. Yavuz Suyolcu sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Yavuz Suyolcu cep telefonuyla tatil bölgesinde eşini ve kızını çektiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta kayak kıyafetleri bulunan Müge Suyolcu ile kızı Pera Suyolcu olduğu görülüyor. Pera'nın gözlerini kapatarak kolunun üzerine yatması dikkat çekti. Anne Müge Suyolcu ise bu sırada gülümseyerek kızına bakıyor.

Ceyhan TORLAK
En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor.

En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu, inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu, kızı Pera Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun yangın sırasında otelde oldukları ortaya çıktı.

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En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...

Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...

Ailenin sömestir tatilin fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi.

En acı paylaşım! Anne ile kızın ölümünden önceki son fotoğrafı...

EN ACI KARE

Yavuz Suyolcu sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşımda bulundu. Yavuz Suyolcu cep telefonuyla tatil bölgesinde eşini ve kızını çektiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından hikaye olarak paylaştı.

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