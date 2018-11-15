En az yakan otomobil modelleri belli oldu

Türkiye'de satışta olan araçlar arasında en az yakıt tüketen aracın tüketimi 100 km'de 3.2 litre. Motorinin 4.33 TL olan litre fiyatı göz önüne alındığında bu araç km'de sadece 14 kuruş tüketiyor. Ancak bu yakıt tüketimlerine 90 km sabit hızda ve belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ulaşılıyor. İşte yakıt yüketimi 3.2 litre ile 4.1 litre arasında değişen Türkiye'nin en az yakan 33 otomobili...