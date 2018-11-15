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En az yakan modelleri belli oldu

Giriş Tarihi: 15.11.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 09:44
En az yakan otomobil modelleri belli oldu

Türkiye'de satışta olan araçlar arasında en az yakıt tüketen aracın tüketimi 100 km'de 3.2 litre. Motorinin 4.33 TL olan litre fiyatı göz önüne alındığında bu araç km'de sadece 14 kuruş tüketiyor. Ancak bu yakıt tüketimlerine 90 km sabit hızda ve belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ulaşılıyor. İşte yakıt yüketimi 3.2 litre ile 4.1 litre arasında değişen Türkiye'nin en az yakan 33 i...

En az yakan otomobil modelleri belli oldu

33 Volksvagen Golf 1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt

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En az yakan otomobil modelleri belli oldu

32 Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.0-4.2lt

En az yakan otomobil modelleri belli oldu

31 Hyundai i20 1.4 6 ileri Manuel 90PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

En az yakan otomobil modelleri belli oldu

30 Toyota Corolla 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

En az yakan otomobil modelleri belli oldu

29 Hyundai Elantra 1.6 CRDI 7 İleri DCT 136PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

En az yakan otomobil modelleri belli oldu

28 Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92 PS MANUEL

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

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