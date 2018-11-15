En az yakan otomobil modelleri belli oldu

Türkiye'de satışta olan araçlar arasında en az yakıt tüketen aracın tüketimi 100 km'de 3.2 litre. Motorinin 4.33 TL olan litre fiyatı göz önüne alındığında bu araç km'de sadece 14 kuruş tüketiyor. Ancak bu yakıt tüketimlerine 90 km sabit hızda ve belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ulaşılıyor. İşte yakıt yüketimi 3.2 litre ile 4.1 litre arasında değişen Türkiye'nin en az yakan 33 otomobili... 33 Volksvagen Golf 1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt 32 Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.0-4.2lt 31 Hyundai i20 1.4 Dizel 6 ileri Manuel 90PS 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt 30 Toyota Corolla 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt 29 Hyundai Elantra 1.6 CRDI Dizel 7 İleri DCT 136PS 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt 28 Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92 PS MANUEL 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt