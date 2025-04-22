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EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 2,3,4 kıtalık (1.2.3.4 sınıf) kısa, uzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri yayında
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
14:01
Her sene 23 Nisan'da yurdun dört bir yanında büyük bir sevinçle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu anlamlı bayram, yalnızca çocuklara özel olmasıyla değil, aynı zamanda milletimizin egemenliğini kazandığı tarihi bir dönüm noktasını simgelemesiyle de önem taşır. İşte 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için kısa ve uzun, 2, 3 ve 4 kıtalık Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri…