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Haberler Yaşam EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 2,3,4 kıtalık (1.2.3.4 sınıf) kısa, uzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri yayında
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:01 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:01

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 2,3,4 kıtalık (1.2.3.4 sınıf) kısa, uzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri yayında

Her sene 23 Nisan'da yurdun dört bir yanında büyük bir sevinçle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu anlamlı bayram, yalnızca çocuklara özel olmasıyla değil, aynı zamanda milletimizin egemenliğini kazandığı tarihi bir dönüm noktasını simgelemesiyle de önem taşır. İşte 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için kısa ve uzun, 2, 3 ve 4 kıtalık Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri…

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 2,3,4 kıtalık 1.2.3.4 sınıf kısa, uzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri yayında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri bu özel günü coşkuyla bekliyor. Bayram hazırlıkları sürerken, öğrenciler sınıf etkinlikleri ve kutlama programlarında okumak üzere anlamlı, duygusal ve etkileyici şiirler arayışına girdi. İki, üç ya da dört kıtalık kısa ama etkileyici şiirler, bu özel günde en çok ilgi gören içerikler arasında yer alıyor. İşte, en güzel, en anlamlı, duygu dolu, 2,3,4 kıtalık 23 Nisan şiirleri haberin devamında...

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 2,3,4 kıtalık 1.2.3.4 sınıf kısa, uzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri yayında

ÇOCUKLAR (GÜLTEN AKIN)

Çocuklar
Onlar artık konuklardır
Herkes kendince ağırlar konuklarını
Kimi şakıya şakıya
Kimi susarak, yumuşak
Yaşadıkça eskir, ağırlaşır
Artar boşluk
Gün ayrı galaksiler
Uzaklaşır kaç bin ışık yılı
Sevgilerin, özlemlerin
Miadı dolmuşsa
Zorla zorla zorla
Nereye kadar
Onlar hoşça gitsinler
Kalmalı bir eyyam daha
Utana sıkıla

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EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 2,3,4 kıtalık 1.2.3.4 sınıf kısa, uzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri yayında

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İZİNDE
Bugün 23 Nisan,
Cumhuriyetin temeli,
Egemenlik halkın,
Özgürlük bir hedefi.

Meclis açıldı bu günde,
Türk milletinin iradesi,
Tuttu her bir yurttaş,
Kendi geleceğini elinde.

Çocuklar sevinçle,
Bayrakları ellerinde,
Bütün dünya görsün,
Atatürk'ün izinde.

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 2,3,4 kıtalık 1.2.3.4 sınıf kısa, uzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri yayında

ÇOCUKLARIMA (AZİZ NESİN)
Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun
Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum
Düşlerini som somut görüp şaşsınlar
Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
De ki bütün işe yarayanlar
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ: 2,3,4 kıtalık 1.2.3.4 sınıf kısa, uzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri yayında

ANNELER VE ÇOCUKLAR (SEZAİ KARAKOÇ)

Anne ölünce çocuk
Bahçenin en yalnız köşesinde
Elinde bir siyah çubuk
Ağzında küçük bir leke

Çocuk öldü mü güneş
Simsiyah görünür gözüne
Elinde bir ip nereye
Bilmez bağlayacağını anne

Kaçar herkesten
Durmaz bir yerde
Anne ölünce çocuk
Çocuk ölünce anne